Yann Kitala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yann Kitala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yann Kitala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yann Kitala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yann Kitala 9 Nisan 1998 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Fransa,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yann Kitala Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Yann Kitala, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Le Havre futbol takımında oynamaktadır. AC Le Havre takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yann Kitala'nin AC Le Havre ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yann Kitala Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kitala_yann/

Yann Kitala Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yann Kitala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yann Kitala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yann Kitala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Olymp. Lyon B

30 Ağu 2019 yılında FC Lorient

30 Haziran 2020 yılında Olymp. Lyon B

1 Temmuz 2020 yılında FC Sochaux

13 Temmuz 2022 yılında AC Le Havre

Yann Kitala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yann Kitala şuan AC Le Havre takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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