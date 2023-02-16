Terence Kongolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Terence Kongolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Terence Kongolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Terence Kongolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Terence Kongolo 14 Şubat 1994 tarihinde Fribourg şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hollanda,Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Terence Kongolo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DW Sports Management yapmaktadır. Terence Kongolo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Le Havre futbol takımında oynamaktadır. AC Le Havre takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Terence Kongolo'nin AC Le Havre ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Terence Kongolo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/KongoloTerence

http://www.instagram.com/terencekongolo94/

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http://www.facebook.com/tkongolo

Terence Kongolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Terence Kongolo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Terence Kongolo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Terence Kongolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Feyenoord U17

1 Temmuz 2011 yılında Feyenoord U19

1 Temmuz 2012 yılında Feyenoord

3 Temmuz 2017 yılında Monaco

2 Ocak 2018 yılında Huddersfield

30 Haziran 2018 yılında Monaco

1 Temmuz 2018 yılında Huddersfield

16 Ocak 2020 yılında Fulham

5 Ağu 2020 yılında Huddersfield

16 Ekim 2020 yılında Fulham

1 Eylül 2022 yılında AC Le Havre

30 Haziran 2023 yılında Fulham

Terence Kongolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Terence Kongolo şuan AC Le Havre takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Terence Kongolo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RVVH Hillesluis, Feyenoord Rotterdam (2002-2012)

Hollanda takımında 14 numaralı formasıyla 17 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U21 takımında 11 numaralı formasıyla 14 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Hollanda U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

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