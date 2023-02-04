Josue Casimir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josue Casimir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josue Casimir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josue Casimir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josue Casimir 24 Eylül 2001 tarihinde Baie-Mahault şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Guadeloupe,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josue Casimir Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ND SPORTS MANAGEMENT yapmaktadır. Josue Casimir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Le Havre futbol takımında oynamaktadır. AC Le Havre takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Josue Casimir'nin AC Le Havre ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Josue Casimir Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Josue Casimir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Josue Casimir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josue Casimir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Le Havre B

1 Temmuz 2021 yılında AC Le Havre

Josue Casimir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josue Casimir şuan AC Le Havre takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Josue Casimir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Solidarité Scolaire

Guadeloupe U20 takımında 9 numaralı formasıyla 18 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 3 gol atmıştır.

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