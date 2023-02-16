Samuel Grandsir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Grandsir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samuel Grandsir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samuel Grandsir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samuel Grandsir 14 Ağu 1996 tarihinde Evreux şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Fransa,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samuel Grandsir Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samuel Grandsir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Le Havre futbol takımında oynamaktadır. AC Le Havre takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Samuel Grandsir'nin AC Le Havre ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samuel Grandsir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fistonsam/

http://www.facebook.com/sgrandsirofficiel/

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Samuel Grandsir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samuel Grandsir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Samuel Grandsir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samuel Grandsir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Troyes U19

1 Temmuz 2013 yılında Troyes B

1 Temmuz 2016 yılında Troyes

1 Temmuz 2018 yılında Monaco

20 Ocak 2019 yılında R. Strasbourg

30 Haziran 2019 yılında Monaco

23 Temmuz 2019 yılında Stade Brestois

30 Haziran 2020 yılında Monaco

11 Mart 2021 yılında Los Angeles

23 Ocak 2023 yılında AC Le Havre

Samuel Grandsir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samuel Grandsir şuan AC Le Havre takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Évreux AC (2004-2009), Évreux FC 27 (2009-2012), Troyes AC (2012-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.