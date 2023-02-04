Jamal Thiare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamal Thiare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamal Thiare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamal Thiare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamal Thiare 31 Mart 1993 tarihinde Kaolack şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamal Thiare Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLACKSKILL yapmaktadır. Jamal Thiare, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Le Havre futbol takımında oynamaktadır. AC Le Havre takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jamal Thiare'nin AC Le Havre ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jamal Thiare Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jt14jam/

Jamal Thiare Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jamal Thiare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jamal Thiare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamal Thiare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2013 yılında RSC Charleroi U19

1 Temmuz 2013 yılında RSC Charleroi

30 Temmuz 2014 yılında US Avranches

30 Haziran 2015 yılında RSC Charleroi

1 Temmuz 2015 yılında US Avranches

1 Temmuz 2018 yılında AC Le Havre

Jamal Thiare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamal Thiare şuan AC Le Havre takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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