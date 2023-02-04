Jamal Thiare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamal Thiare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jamal Thiare kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jamal Thiare ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jamal Thiare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamal Thiare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jamal Thiare

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamal Thiare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamal Thiare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamal Thiare 31 Mart 1993 tarihinde Kaolack şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamal Thiare Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLACKSKILL yapmaktadır. Jamal Thiare, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Le Havre futbol takımında oynamaktadır. AC Le Havre takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jamal Thiare'nin AC Le Havre ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jamal Thiare Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jt14jam/

Jamal Thiareboyu ve yaşı kaç

Jamal Thiare Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jamal Thiare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Jamal Thiare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamal Thiare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2013 yılında RSC Charleroi U19

1 Temmuz 2013 yılında RSC Charleroi

30 Temmuz 2014 yılında US Avranches

30 Haziran 2015 yılında RSC Charleroi

1 Temmuz 2015 yılında US Avranches

1 Temmuz 2018 yılında AC Le Havre

Jamal Thiare kimdir

Jamal Thiare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamal Thiare şuan AC Le Havre takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cneps Excellence (2009-2013)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jamal Thiare nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son Haberler
Gustavo Sauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Sauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustavo Sauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Sauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luis Phelipe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Phelipe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luis Phelipe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Phelipe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jeffinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeffinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jeffinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeffinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Victor Sa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Sa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Victor Sa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Sa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Son dakika | Beşiktaş yeni transferini açıkladı: Amir Hadziahmetovic resmen kartal oldu
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Beşiktaş ve Trabzonspor'da oynamıştı! Aylarca yoğun bakımda kalan Ersan Martin'in son hali ortaya çıktı!
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Halk TV Sunucusu Şule Aydın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, evli mi? Şule Aydın'ın Biyografisi
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hakem Alper Ulusoy hangi takımlı?
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölüler ve yaralılar var
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Galatasaray'dan yeni rekor! Üst üste 14. galibiyetini aldı
Kadıköy boğası Serhat Akın'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...
Kadıköy boğası Serhat Akın'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı! İşte sağlık durumu...
Pep Guardiola ile tartışan Joao Cancelo'nun yeni takımı belli oldu! Bayern Münih'e imzayı attı
Pep Guardiola ile tartışan Joao Cancelo'nun yeni takımı belli oldu! Bayern Münih'e imzayı attı
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Kılıçdaroğlu'nun konuştuğu programda skandal! Aday olma diye bağıran gence müdahale edildi: Saçını çekip ağzını kapattılar
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...
Vatandaşlara soruldu: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? O isim herkesi geride bıraktı! İşte anketin flaş sonuçları...