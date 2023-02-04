Arthur Desmas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arthur Desmas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arthur Desmas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arthur Desmas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arthur Desmas 7 Nisan 1994 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arthur Desmas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Football Agency yapmaktadır. Arthur Desmas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Le Havre futbol takımında oynamaktadır. AC Le Havre takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arthur Desmas'nin AC Le Havre ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Arthur Desmas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Arthur Desmas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Arthur Desmas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arthur Desmas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Chamois Niort

1 Temmuz 2018 yılında Rodez AF

1 Temmuz 2020 yılında Clermont Foot

1 Temmuz 2022 yılında AC Le Havre

Arthur Desmas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arthur Desmas şuan AC Le Havre takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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