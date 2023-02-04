Arouna Sangante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arouna Sangante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arouna Sangante adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arouna Sangante Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arouna Sangante 12 Nisan 2002 tarihinde Mbao şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Senegal,Gine-Bissau uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arouna Sangante Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arouna Sangante, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Le Havre futbol takımında oynamaktadır. AC Le Havre takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Arouna Sangante'nin AC Le Havre ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Arouna Sangante Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Arouna Sangante isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Arouna Sangante Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arouna Sangante futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Le Havre U17

1 Temmuz 2018 yılında Le Havre B

1 Temmuz 2021 yılında AC Le Havre

Arouna Sangante Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arouna Sangante şuan AC Le Havre takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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