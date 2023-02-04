Oussama Targhalline kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oussama Targhalline Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oussama Targhalline adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oussama Targhalline Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oussama Targhalline 20 Mayıs 2002 tarihinde Sidi Belyout şehrinde doğmuştur. Aslen Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oussama Targhalline Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Oussama Targhalline, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Le Havre futbol takımında oynamaktadır. AC Le Havre takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oussama Targhalline'nin AC Le Havre ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Oussama Targhalline Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/targhaoussama/

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Oussama Targhalline Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Oussama Targhalline isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Oussama Targhalline Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oussama Targhalline futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ekim 2020 yılında Marsilya B

1 Temmuz 2021 yılında Marsilya

1 Ağu 2022 yılında Alanyaspor

15 Aralık 2022 yılında Marsilya

6 Ocak 2023 yılında AC Le Havre

Oussama Targhalline Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oussama Targhalline şuan AC Le Havre takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Oussama Targhalline Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Fas U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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