Djamal Moussadek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djamal Moussadek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Djamal Moussadek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Djamal Moussadek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Djamal Moussadek 3 Nisan 2002 tarihinde Le Mans şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fas,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Djamal Moussadek Medou Otye şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Djamal Moussadek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NCCSPORTS yapmaktadır. Djamal Moussadek, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Le Havre futbol takımında oynamaktadır. AC Le Havre takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Djamal Moussadek'nin AC Le Havre ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Djamal Moussadek Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Djamal Moussadek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Djamal Moussadek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Djamal Moussadek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FC Le Mans B

1 Ocak 2022 yılında Le Mans FC

1 Temmuz 2022 yılında AC Le Havre

Djamal Moussadek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Djamal Moussadek şuan AC Le Havre takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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