Abdoulie Njai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoulie Njai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoulie Njai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdoulie Njai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdoulie Njai 10 Temmuz 1997 tarihinde Kopenhagen şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka,Gambiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdoulie Njai Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FirstStep Management yapmaktadır. Abdoulie Njai, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naestved Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Naestved Boldklub takımına 7 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Abdoulie Njai'nin Naestved Boldklub ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdoulie Njai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdoulie Njai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdoulie Njai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdoulie Njai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Bröndby IF U19

1 Temmuz 2015 yılında B1908 A. U19

1 Temmuz 2016 yılında B1908 Amager

1 Temmuz 2018 yılında BK Frem

19 Temmuz 2019 yılında FC Roskilde

7 Ağu 2020 yılında Naestved BK

Abdoulie Njai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdoulie Njai şuan Naestved Boldklub takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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