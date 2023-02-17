Niklas Dannevang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Dannevang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niklas Dannevang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niklas Dannevang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niklas Dannevang 11 Eylül 1990 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niklas Dannevang Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Niklas Dannevang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naestved Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Naestved Boldklub takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Niklas Dannevang'nin Naestved Boldklub ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Niklas Dannevang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niklas Dannevang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niklas Dannevang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niklas Dannevang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FC Roskilde U19

1 Ocak 2009 yılında FC Roskilde

1 Temmuz 2010 yılında Nordvest FC

8 Ağu 2013 yılında Brönshöj BK

1 Temmuz 2015 yılında AC Horsens

1 Temmuz 2017 yılında Fremad Amager

1 Şubat 2021 yılında Naestved BK

30 Haziran 2021 yılında Fremad Amager

1 Temmuz 2021 yılında Naestved BK

Niklas Dannevang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niklas Dannevang şuan Naestved Boldklub takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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