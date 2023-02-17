Magnus Hauser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Hauser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Hauser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Hauser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Hauser 4 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Magnus Häuser Nielsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Hauser Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Magnus Hauser, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naestved Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Naestved Boldklub takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Magnus Hauser'nin Naestved Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Magnus Hauser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Hauser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Magnus Hauser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Hauser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bröndby IF U19

1 Temmuz 2017 yılında HB Köge

8 Temmuz 2021 yılında Naestved BK

Magnus Hauser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Hauser şuan Naestved Boldklub takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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