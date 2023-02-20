Abdullah Khatab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Khatab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Khatab adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Khatab Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Khatab 9 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالله خطاب şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Khatab Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Khatab, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına 9 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Abdullah Khatab'nin Damac FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullah Khatab Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Khatab isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullah Khatab Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Khatab futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Al-Wehda FC

6 Temmuz 2018 yılında Al-Nojoom FC

9 Ocak 2020 yılında Damac FC

30 Ocak 2020 yılında Al-Mojzel

15 Eylül 2020 yılında Damac FC

Abdullah Khatab Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Khatab şuan Damac FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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