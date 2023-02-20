Abdullah Nasar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Nasar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Nasar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Nasar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Nasar 16 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Nasar Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına - tarihinde katılmıştır. Abdullah Nasar'nin Al-Tai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullah Nasar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Nasar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullah Nasar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Nasar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Nasar şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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