Adrian Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Martinez 14 Temmuz 1993 tarihinde San Félix, Edo. Bolívar şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Luis Adrián Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Martinez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrian Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Adrian Martinez'nin Al-Tai ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında LALA FC

1 Ocak 2017 yılında Metropolitanos

31 Ocak 2018 yılında Chicó FC

7 Temmuz 2018 yılında Metropolitanos

3 Ocak 2020 yılında Mineros

20 Ocak 2021 yılında Dep. La Guaira

1 Ocak 2022 yılında Always Ready

30 Ağustos 2022 yılında Al-Tai

Adrian Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Martinez şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Adrian Martinez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Venezuela takımında 6 numaralı formasıyla 13 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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