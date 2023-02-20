Hassan Al Jubairi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hassan Al Jubairi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hassan Al Jubairi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hassan Al Jubairi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hassan Al Jubairi 6 Mart 1991 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da حسن عيضة الجبيري / Hassan bin Eida bin Ali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hassan Al Jubairi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hassan Al Jubairi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hassan Al Jubairi'nin Al-Tai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Hassan Al Jubairi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hassan Al Jubairi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hassan Al Jubairi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hassan Al Jubairi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2014 yılında Al-Fateh

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

5 Aralık 2016 yılında Al-Tai

1 Haziran 2022 yılında Al-Faisaly FC

1 Temmuz 2022 yılında Al-Tai

Hassan Al Jubairi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hassan Al Jubairi şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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