Guy Mbenza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guy Mbenza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Guy Mbenza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Guy Mbenza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Guy Mbenza 1 Nisan 2000 tarihinde Brazzaville şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kongo uyrukludur.Gerçek adı da Guy Carel Mbenza Kamboleke şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Guy Mbenza Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TEAM MANAGEMENT yapmaktadır. Guy Mbenza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Guy Mbenza'nin Al-Tai ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Guy Mbenza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Guy Mbenza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Guy Mbenza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Guy Mbenza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında JS Poto-Poto

1 Ocak 2017 yılında AC Léopards

1 Aralık 2017 yılında CS La Mancha

1 Temmuz 2018 yılında AS Otôho

28 Aralık 2018 yılında Stade Tunisien

31 Ocak 2020 yılında Cercle Brugge

5 Ekim 2020 yılında Royal Antwerp

15 Şubat 2021 yılında Stade-Lausanne

30 Haziran 2021 yılında Royal Antwerp

9 Eylül 2021 yılında Wydad AC

30 Haziran 2022 yılında Royal Antwerp

15 Temmuz 2022 yılında Al-Tai

Guy Mbenza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Guy Mbenza şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Guy Mbenza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kongo Cumhuriyeti takımında 19 numaralı formasıyla 11 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 4 gol atmıştır.

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