Abdulaziz Al Harabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Al Harabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulaziz Al Harabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulaziz Al Harabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulaziz Al Harabi 28 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al-Harabi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulaziz Al Harabi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4G Sport yapmaktadır. Abdulaziz Al Harabi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına - tarihinde katılmıştır. Abdulaziz Al Harabi'nin Al-Tai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulaziz Al Harabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulaziz Al Harabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulaziz Al Harabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulaziz Al Harabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulaziz Al Harabi şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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