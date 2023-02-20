Fahad Al Johani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fahad Al Johani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fahad Al Johani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fahad Al Johani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fahad Al Johani 26 Ekim 1991 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da فهد عايد الجهني şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fahad Al Johani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fahad Al Johani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Fahad Al Johani'nin Al-Tai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fahad Al Johani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fahad Al Johani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fahad Al Johani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fahad Al Johani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Al-Nahdah FC

3 Ağustos 2013 yılında Al-Raed

3 Temmuz 2016 yılında Al-Qadsiah FC

31 Ocak 2018 yılında Al-Fayha

30 Haziran 2018 yılında Al-Qadsiah FC

16 Temmuz 2018 yılında Al-Batin FC

30 Haziran 2019 yılında Al-Qadsiah FC

1 Ocak 2021 yılında Al-Tai

Fahad Al Johani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fahad Al Johani şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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