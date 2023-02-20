Hazzaa Al Hazzaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hazzaa Al Hazzaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hazzaa Al Hazzaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hazzaa Al Hazzaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hazzaa Al Hazzaa 8 Ağustos 1991 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da هزاع إبراهيم الهزاع / Hazzaa Ibrahim Al-Hazzaa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hazzaa Al Hazzaa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Yard yapmaktadır. Hazzaa Al Hazzaa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hazzaa Al Hazzaa'nin Al-Tai ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hazzaa Al Hazzaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hazzaa Al Hazzaa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hazzaa Al Hazzaa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hazzaa Al Hazzaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2014 yılında Khaleej

30 Haziran 2014 yılında Ettifaq FC

25 Ocak 2015 yılında Bilinmiyor

30 Haziran 2015 yılında Ettifaq FC

27 Ocak 2022 yılında Taawon

30 Haziran 2022 yılında Ettifaq FC

1 Temmuz 2022 yılında Al-Tai

Hazzaa Al Hazzaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hazzaa Al Hazzaa şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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