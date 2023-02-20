Abdulaziz Majrashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Majrashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulaziz Majrashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulaziz Majrashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulaziz Majrashi 21 Temmuz 1991 tarihinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالعزيز مجرشي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulaziz Majrashi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulaziz Majrashi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Abdulaziz Majrashi'nin Al-Tai ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdulaziz Majrashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulaziz Majrashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulaziz Majrashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulaziz Majrashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2016 yılında Al-Raed

22 Eylül 2016 yılında Al-Fayha

12 Eylül 2017 yılında Al-Fateh

30 Haziran 2018 yılında Al-Fayha

23 Ağustos 2018 yılında Al-Kawkab

30 Haziran 2019 yılında Al-Fayha

28 Ağustos 2019 yılında Al-Adalah FC

1 Temmuz 2021 yılında Al-Tai

Abdulaziz Majrashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulaziz Majrashi şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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