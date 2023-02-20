Nawaf Al Qamiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nawaf Al Qamiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nawaf Al Qamiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nawaf Al Qamiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nawaf Al Qamiri 10 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da نواف القميري şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nawaf Al Qamiri Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nawaf Al Qamiri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nawaf Al Qamiri'nin Al-Tai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nawaf Al Qamiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nawaf Al Qamiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nawaf Al Qamiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nawaf Al Qamiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Al-Tai

Nawaf Al Qamiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nawaf Al Qamiri şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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