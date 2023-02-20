Hussain Qasim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussain Qasim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hussain Qasim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hussain Qasim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hussain Qasim 21 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hussain Qasim Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4G Sport yapmaktadır. Hussain Qasim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Hussain Qasim'nin Al-Tai ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Hussain Qasim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hussain Qasim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hussain Qasim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hussain Qasim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2021 yılında Al-Faisaly FC

31 Temmuz 2022 yılında Al-Tai

Hussain Qasim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hussain Qasim şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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