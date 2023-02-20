Khalil Al Absi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalil Al Absi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalil Al Absi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalil Al Absi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalil Al Absi 28 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Khalil Ibrahim Al-Absi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalil Al Absi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Khalil Al Absi'nin Al-Tai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khalil Al Absi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khalil Al Absi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khalil Al Absi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalil Al Absi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Al-Tai

Khalil Al Absi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalil Al Absi şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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