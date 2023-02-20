Abdulmohsin Fallatah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulmohsin Fallatah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulmohsin Fallatah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulmohsin Fallatah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulmohsin Fallatah 14 Haziran 1994 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالمحسن فلاته şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulmohsin Fallatah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Road yapmaktadır. Abdulmohsin Fallatah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulmohsin Fallatah'nin Al-Tai ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Abdulmohsin Fallatah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulmohsin Fallatah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulmohsin Fallatah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulmohsin Fallatah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Al-Wehda FC

15 Ocak 2016 yılında Al-Qadsiah FC

13 Temmuz 2019 yılında Al-Ittihad Club

7 Temmuz 2022 yılında Al-Tai

Abdulmohsin Fallatah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulmohsin Fallatah şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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