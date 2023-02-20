Mohammed Harzan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Harzan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohammed Harzan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohammed Harzan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohammed Harzan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Harzan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohammed Harzan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Harzan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Harzan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Harzan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Harzan 12 Ocak 1989 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da محمد محسن حرزان / Mohammed Mohsen Harzan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Harzan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohammed Harzan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mohammed Harzan'nin Al-Tai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Harzan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Harzan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohammed Harzan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Harzan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2012 yılında Al-Watani

1 Temmuz 2013 yılında Al-Orobah FC

18 Temmuz 2016 yılında Ohod Al-Medina

1 Temmuz 2018 yılında Taawon

7 Ocak 2019 yılında Al-Hazem

30 Haziran 2019 yılında Taawon

1 Temmuz 2019 yılında Al-Qadsiah FC

21 Ocak 2020 yılında Damac FC

1 Temmuz 2021 yılında Al-Tai

Mohammed Harzan kimdir

Mohammed Harzan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Harzan şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 75 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mohammed Harzan nereli

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