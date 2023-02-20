Bader Nawaf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bader Nawaf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bader Nawaf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bader Nawaf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bader Nawaf 31 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Bader bin Nawaf Al-Anzi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bader Nawaf Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bader Nawaf, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına - tarihinde katılmıştır. Bader Nawaf'nin Al-Tai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bader Nawaf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bader Nawaf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bader Nawaf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bader Nawaf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bader Nawaf şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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