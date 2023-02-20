Abdulkarim Sultan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulkarim Sultan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulkarim Sultan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulkarim Sultan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulkarim Sultan 24 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Abdulkarim bin Saud bin Sultan Al-Sulaiman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulkarim Sultan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulkarim Sultan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına - tarihinde katılmıştır. Abdulkarim Sultan'nin Al-Tai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulkarim Sultan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulkarim Sultan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulkarim Sultan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulkarim Sultan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulkarim Sultan şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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