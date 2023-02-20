Abdulwahab Jafar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulwahab Jafar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulwahab Jafar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulwahab Jafar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulwahab Jafar 15 Eylül 1993 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالوهاب جعفر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulwahab Jafar Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulwahab Jafar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Abdulwahab Jafar'nin Al-Tai ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdulwahab Jafar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulwahab Jafar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulwahab Jafar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulwahab Jafar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Al-Shabab

1 Temmuz 2018 yılında Al-Hazem

28 Temmuz 2019 yılında Damac FC

1 Ocak 2020 yılında Al-Tai

Abdulwahab Jafar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulwahab Jafar şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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