Knowledge Musona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Knowledge Musona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Knowledge Musona kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Knowledge Musona ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Knowledge Musona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Knowledge Musona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Knowledge Musona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Knowledge Musona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Knowledge Musona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Knowledge Musona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Knowledge Musona 21 Haziran 1990 tarihinde Norton şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Zimbabve uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Knowledge Musona Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Libera Sports yapmaktadır. Knowledge Musona, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Knowledge Musona'nin Al-Tai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Knowledge Musona Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Knowledge Musona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Knowledge Musona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Knowledge Musona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Kaizer Chiefs

28 Temmuz 2011 yılında Hoffenheim

1 Temmuz 2012 yılında Augsburg

30 Haziran 2013 yılında Hoffenheim

5 Temmuz 2013 yılında Kaizer Chiefs

30 Haziran 2014 yılında Hoffenheim

1 Ocak 2015 yılında KV Oostende

1 Temmuz 2018 yılında RSC Anderlecht

16 Ocak 2019 yılında KSC Lokeren

30 Haziran 2019 yılında RSC Anderlecht

17 Ocak 2020 yılında KAS Eupen

30 Haziran 2021 yılında RSC Anderlecht

1 Temmuz 2021 yılında Al-Tai

Knowledge Musona kimdir

Knowledge Musona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Knowledge Musona şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Haka United (2006-2007), Aces Youth Soccer Academy (2007-2009)

Knowledge Musona Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Zimbabve takımında 17 numaralı formasıyla 3 Mart 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 49 maçta 24 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Knowledge Musona nereli

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