Alfa Semedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfa Semedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alfa Semedo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alfa Semedo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Alfa Semedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfa Semedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alfa Semedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfa Semedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfa Semedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfa Semedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfa Semedo 30 Ağustos 1997 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Gine-Bissau,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Alfa Semedo Esteves şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfa Semedo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sferico Sports Management yapmaktadır. Alfa Semedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alfa Semedo'nin Al-Tai ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alfa Semedo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alfasemedo97/

Alfa Semedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alfa Semedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alfa Semedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfa Semedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2016 yılında Benfica B

6 Temmuz 2016 yılında Vilafranquense

30 Haziran 2017 yılında Benfica B

7 Temmuz 2017 yılında Moreirense

3 Temmuz 2018 yılında Benfica

31 Ocak 2019 yılında Espanyol

30 Haziran 2019 yılında Benfica

8 Temmuz 2019 yılında Nottm Forest

31 Temmuz 2020 yılında Benfica

4 Ekim 2020 yılında Reading

30 Haziran 2021 yılında Benfica

29 Temmuz 2021 yılında Vit. Guimarães

10 Ağustos 2022 yılında Al-Tai

Alfa Semedo kimdir

Alfa Semedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfa Semedo şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fidjus di Bideras (-2014) SL Benfica (2014-2016)

Alfa Semedo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gine-Bissau takımında 23 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alfa Semedo nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Aleksandr Sobolev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Sobolev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Sobolev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Sobolev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohanad Al Qaydhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohanad Al Qaydhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohanad Al Qaydhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohanad Al Qaydhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vitaliy Shitov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Shitov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vitaliy Shitov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Shitov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bander Al Mutairi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bander Al Mutairi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bander Al Mutairi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bander Al Mutairi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Bakan Soylu kötü haberi verdi: Ölü ve yaralılar var
Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Bakan Soylu kötü haberi verdi: Ölü ve yaralılar var
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Deniz Akkaya ses kaydı yayınladı! Haluk Levent'e milyonluk soru: "17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borcu nasıl kapattın?"
Deniz Akkaya ses kaydı yayınladı! Haluk Levent'e milyonluk soru: "17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borcu nasıl kapattın?"
AFAD ve Mersin Valiliği'nden 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası uyarı: Sahil şeridinden uzak durun!
AFAD ve Mersin Valiliği'nden 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası uyarı: Sahil şeridinden uzak durun!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!