Alfa Semedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfa Semedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfa Semedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfa Semedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfa Semedo 30 Ağustos 1997 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Gine-Bissau,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Alfa Semedo Esteves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfa Semedo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sferico Sports Management yapmaktadır. Alfa Semedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alfa Semedo'nin Al-Tai ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alfa Semedo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alfasemedo97/

Alfa Semedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alfa Semedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alfa Semedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfa Semedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2016 yılında Benfica B

6 Temmuz 2016 yılında Vilafranquense

30 Haziran 2017 yılında Benfica B

7 Temmuz 2017 yılında Moreirense

3 Temmuz 2018 yılında Benfica

31 Ocak 2019 yılında Espanyol

30 Haziran 2019 yılında Benfica

8 Temmuz 2019 yılında Nottm Forest

31 Temmuz 2020 yılında Benfica

4 Ekim 2020 yılında Reading

30 Haziran 2021 yılında Benfica

29 Temmuz 2021 yılında Vit. Guimarães

10 Ağustos 2022 yılında Al-Tai

Alfa Semedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfa Semedo şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alfa Semedo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fidjus di Bideras (-2014) SL Benfica (2014-2016)

Gine-Bissau takımında 23 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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