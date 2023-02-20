Mukhtar Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mukhtar Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mukhtar Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mukhtar Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mukhtar Ali 30 Ekim 1997 tarihinde Jeddah şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Suudi Arabistan,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da مختار علي / Mukhtar Abdullahi Ali şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mukhtar Ali Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DT Sports Management yapmaktadır. Mukhtar Ali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mukhtar Ali'nin Al-Tai ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mukhtar Ali Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/_MukhtarAli

Mukhtar Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mukhtar Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mukhtar Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mukhtar Ali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Chelsea U21

29 Ocak 2017 yılında Vitesse

30 Haziran 2017 yılında Chelsea U23

17 Temmuz 2017 yılında Vitesse

1 Eylül 2019 yılında Al-Nassr FC

30 Ocak 2022 yılında Al-Tai

30 Haziran 2022 yılında Al-Nassr FC

29 Ağustos 2022 yılında Al-Tai

30 Haziran 2023 yılında Al-Nassr FC

Mukhtar Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mukhtar Ali şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mukhtar Ali Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Leyton Orient, Chelsea FC

Suudi Arabistan takımında 7 numaralı formasıyla 19 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Suudi Arabistan Olimpiyat takımında 20 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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