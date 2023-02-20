Abdullah Al Jawaey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Jawaey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Al Jawaey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Al Jawaey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Al Jawaey 9 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالله الجوعي şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Al Jawaey Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullah Al Jawaey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abdullah Al Jawaey'nin Al-Tai ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdullah Al Jawaey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Al Jawaey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdullah Al Jawaey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Al Jawaey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2017 yılında Al-Batin FC

1 Temmuz 2018 yılında Marítimo

3 Şubat 2019 yılında Taawon

22 Ocak 2020 yılında Damac FC

31 Ağustos 2020 yılında Taawon

1 Temmuz 2021 yılında Al-Shabab

1 Ağustos 2022 yılında Al-Tai

Abdullah Al Jawaey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Al Jawaey şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Abdullah Al Jawaey Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Suudi Arabistan U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Suudi Arabistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.