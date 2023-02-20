Mohammed Al Qunaian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohammed Al Qunaian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohammed Al Qunaian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohammed Al Qunaian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohammed Al Qunaian 9 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohammed Al Qunaian Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına - tarihinde katılmıştır. Mohammed Al Qunaian'nin Al-Tai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohammed Al Qunaian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohammed Al Qunaian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohammed Al Qunaian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohammed Al Qunaian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohammed Al Qunaian şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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