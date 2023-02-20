Salem Abdullah Al Toiawy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salem Abdullah Al Toiawy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salem Abdullah Al Toiawy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salem Abdullah Al Toiawy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salem Abdullah Al Toiawy 7 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salem Abdullah Al Toiawy Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salem Abdullah Al Toiawy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına - tarihinde katılmıştır. Salem Abdullah Al Toiawy'nin Al-Tai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Salem Abdullah Al Toiawy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salem Abdullah Al Toiawy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salem Abdullah Al Toiawy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salem Abdullah Al Toiawy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salem Abdullah Al Toiawy şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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