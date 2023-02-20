Moataz Al Baqaawi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moataz Al Baqaawi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moataz Al Baqaawi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moataz Al Baqaawi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moataz Al Baqaawi 4 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moataz Al Baqaawi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Moataz Al Baqaawi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Moataz Al Baqaawi'nin Al-Tai ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Moataz Al Baqaawi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Moataz Al Baqaawi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moataz Al Baqaawi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moataz Al Baqaawi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Taawon

16 Temmuz 2022 yılında Al-Tai

Moataz Al Baqaawi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moataz Al Baqaawi şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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