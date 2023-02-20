Amir Sayoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Sayoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amir Sayoud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amir Sayoud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amir Sayoud 30 Eylül 1990 tarihinde Guelma şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da أمير سعيود şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amir Sayoud Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World Sportbusiness yapmaktadır. Amir Sayoud, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına 26 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Amir Sayoud'nin Al-Tai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amir Sayoud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amir Sayoud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Amir Sayoud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amir Sayoud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Al-Ahli (UAE)

1 Temmuz 2009 yılında El Ahly

27 Ocak 2010 yılında Al-Arabi SC

30 Haziran 2010 yılında El Ahly

15 Eylül 2011 yılında Ismaily

31 Aralık 2011 yılında El Ahly

13 Ocak 2012 yılında MC Alger

30 Haziran 2012 yılında El Ahly

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2013 yılında Beroe

15 Ocak 2014 yılında CS Sfaxien

30 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2015 yılında DRB Tadjenanet

1 Temmuz 2016 yılında USM Alger

2 Ocak 2019 yılında CR Belouizdad

26 Ağustos 2021 yılında Al-Tai

Amir Sayoud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amir Sayoud şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Amir Sayoud Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir takımında 8 numaralı formasıyla 1 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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