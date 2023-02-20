Jamal Bajandooh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamal Bajandooh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamal Bajandooh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamal Bajandooh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamal Bajandooh 12 Ağustos 1992 tarihinde Bournemouth şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Suudi Arabistan,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da جمال باجندوح şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamal Bajandooh Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportlink Agency yapmaktadır. Jamal Bajandooh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jamal Bajandooh'nin Al-Tai ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jamal Bajandooh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jamal_bajandouh/

Jamal Bajandooh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamal Bajandooh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jamal Bajandooh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamal Bajandooh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Bournemouth U21

1 Temmuz 2011 yılında Bashley FC

1 Temmuz 2012 yılında Al-Ittihad U23

1 Temmuz 2013 yılında Al-Ittihad Club

23 Temmuz 2019 yılında NK Varazdin

5 Ekim 2020 yılında Al-Shabab

9 Ocak 2022 yılında Al-Tai

30 Haziran 2022 yılında Al-Shabab

31 Temmuz 2022 yılında Al-Tai

Jamal Bajandooh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamal Bajandooh şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Jamal Bajandooh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suudi Arabistan takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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