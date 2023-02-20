Collins Fai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Collins Fai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Collins Fai kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Collins Fai ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Collins Fai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Collins Fai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Collins Fai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Collins Fai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Collins Fai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Collins Fai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Collins Fai 13 Ağustos 1992 tarihinde Bamenda şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Collins Ngoran Suiru Fai şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Collins Fai Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Collins Fai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına 29 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Collins Fai'nin Al-Tai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Collins Fai Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/faicollins

http://www.instagram.com/fai_collins/

http://www.facebook.com/faicollins

Collins Fai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Collins Fai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Collins Fai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Collins Fai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Union Douala

1 Ocak 2013 yılında Njalla Quan SA

30 Haziran 2013 yılında Union Douala

20 Temmuz 2013 yılında FC Dinamo

16 Ocak 2016 yılında Standard Liège

29 Ocak 2022 yılında Al-Tai

Collins Fai kimdir

Collins Fai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Collins Fai şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Bamenda Academy (2004-2011)

Collins Fai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kamerun takımında 19 numaralı formasıyla 11 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 56 maçta 0 gol atmıştır.

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Collins Fai nereli

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