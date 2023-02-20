Dener kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dener Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dener kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dener ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dener kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dener Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dener kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dener Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dener adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dener Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dener 13 Mart 1992 tarihinde São Bernardo do Campo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Dener Gomes Clemente şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dener Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Paul Vilhena yapmaktadır. Dener, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dener'nin Al-Tai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dener Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dener isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dener Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dener futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2011 yılında São Paulo

1 Ocak 2012 yılında Paulista FC

15 Mayıs 2012 yılında São Paulo

21 Eylül 2012 yılında Guarani

31 Mayıs 2013 yılında São Paulo

1 Temmuz 2013 yılında Ituano

31 Aralık 2013 yılında São Paulo

1 Ocak 2014 yılında América-RN

31 Aralık 2014 yılında São Paulo

2 Şubat 2015 yılında Portimonense

16 Temmuz 2021 yılında Al-Tai

Dener kimdir

Dener Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dener şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Dener nereli

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