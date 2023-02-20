Victor Braga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Braga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Braga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Victor Braga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Victor Braga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Braga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Victor Braga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Braga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Braga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Braga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Braga 17 Şubat 1992 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Brezilya,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Victor Hugo Silva Braga şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Braga Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Tai futbol takımında oynamaktadır. Al-Tai takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Braga'nin Al-Tai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Braga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Braga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Victor Braga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Braga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında EC Vitória U20

1 Temmuz 2009 yılında Marítimo U19

1 Temmuz 2010 yılında Alcanenense

1 Temmuz 2011 yılında Uberaba

1 Temmuz 2012 yılında Gondomar

1 Ocak 2013 yılında Alcanenense

1 Ocak 2014 yılında Leiria

7 Temmuz 2015 yılında Moreirense

1 Temmuz 2016 yılında Famalicão

30 Haziran 2017 yılında Moreirense

30 Ağustos 2017 yılında Freamunde

30 Haziran 2018 yılında Moreirense

1 Temmuz 2018 yılında Espinho

11 Temmuz 2019 yılında Arouca

6 Temmuz 2022 yılında Al-Tai

Victor Braga kimdir

Victor Braga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Braga şuan Al-Tai takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Victor Braga nereli

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