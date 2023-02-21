Abdulmohsen Al Qahtani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulmohsen Al Qahtani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulmohsen Al Qahtani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulmohsen Al Qahtani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulmohsen Al Qahtani 5 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالمحسن القحطاني şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulmohsen Al Qahtani Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulmohsen Al Qahtani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına 8 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Abdulmohsen Al Qahtani'nin Al-Raed ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdulmohsen Al Qahtani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulmohsen Al Qahtani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulmohsen Al Qahtani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulmohsen Al Qahtani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2021 yılında Al-Raed

Abdulmohsen Al Qahtani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulmohsen Al Qahtani şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

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