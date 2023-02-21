Abdulrahman Al Ghamdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Al Ghamdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Al Ghamdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrahman Al Ghamdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrahman Al Ghamdi 1 Kasım 1994 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالرحمن الغامدي / Abdulrahman Kamel Abdullah Al Ghamdi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrahman Al Ghamdi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulrahman Al Ghamdi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Raed futbol takımında oynamaktadır. Al-Raed takımına 11 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Al Ghamdi'nin Al-Raed ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulrahman Al Ghamdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrahman Al Ghamdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulrahman Al Ghamdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrahman Al Ghamdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Al-Ittihad Club

11 Ekim 2020 yılında Al-Raed

Abdulrahman Al Ghamdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrahman Al Ghamdi şuan Al-Raed takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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