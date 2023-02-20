Abdulrahman Al Yami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Al Yami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Al Yami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrahman Al Yami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrahman Al Yami 19 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالرحمن اليامي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrahman Al Yami Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulrahman Al Yami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Al Yami'nin Damac FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdulrahman Al Yami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrahman Al Yami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulrahman Al Yami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrahman Al Yami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2018 yılında Al-Fayha

24 Ocak 2019 yılında Al-Hilal SFC

18 Temmuz 2019 yılında Al-Hazem

22 Eylül 2020 yılında Al-Ittihad Club

9 Ocak 2022 yılında Damac FC

Abdulrahman Al Yami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrahman Al Yami şuan Damac FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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