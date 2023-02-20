Abdulrahman Al Yami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Al Yami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdulrahman Al Yami kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdulrahman Al Yami ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Abdulrahman Al Yami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Al Yami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Abdulrahman Al Yami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Al Yami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Al Yami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrahman Al Yami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrahman Al Yami 19 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da عبدالرحمن اليامي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrahman Al Yami Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulrahman Al Yami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC futbol takımında oynamaktadır. Damac FC takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Al Yami'nin Damac FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdulrahman Al Yami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrahman Al Yami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdulrahman Al Yami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrahman Al Yami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2018 yılında Al-Fayha

24 Ocak 2019 yılında Al-Hilal SFC

18 Temmuz 2019 yılında Al-Hazem

22 Eylül 2020 yılında Al-Ittihad Club

9 Ocak 2022 yılında Damac FC

Abdulrahman Al Yami kimdir

Abdulrahman Al Yami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrahman Al Yami şuan Damac FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Abdulrahman Al Yami nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Aleksandr Sobolev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Sobolev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandr Sobolev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandr Sobolev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohanad Al Qaydhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohanad Al Qaydhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohanad Al Qaydhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohanad Al Qaydhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vitaliy Shitov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Shitov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vitaliy Shitov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitaliy Shitov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bander Al Mutairi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bander Al Mutairi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bander Al Mutairi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bander Al Mutairi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Bakan Soylu kötü haberi verdi: Ölü ve yaralılar var
Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Bakan Soylu kötü haberi verdi: Ölü ve yaralılar var
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Deniz Akkaya ses kaydı yayınladı! Haluk Levent'e milyonluk soru: "17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borcu nasıl kapattın?"
Deniz Akkaya ses kaydı yayınladı! Haluk Levent'e milyonluk soru: "17 senedir ödenmeyen milyon dolarlık borcu nasıl kapattın?"
AFAD ve Mersin Valiliği'nden 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası uyarı: Sahil şeridinden uzak durun!
AFAD ve Mersin Valiliği'nden 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası uyarı: Sahil şeridinden uzak durun!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!