Adrian Malachowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Malachowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrian Malachowski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adrian Malachowski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adrian Malachowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Malachowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Malachowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Malachowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Malachowski 10 Mart 1998 tarihinde Bydgoszcz şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Adrian Małachowski şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Malachowski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP United yapmaktadır. Adrian Malachowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Waldhof Mannheim futbol takımında oynamaktadır. SV Waldhof Mannheim takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adrian Malachowski'nin SV Waldhof Mannheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adrian Malachowskiboyu ve yaşı kaç

Adrian Malachowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Malachowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Adrian Malachowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Malachowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Legia U19

1 Temmuz 2014 yılında Legia II

21 Temmuz 2017 yılında Pogon Siedlce

31 Aralık 2017 yılında Legia II

18 Şubat 2018 yılında Znicz Pruszkow

30 Haziran 2018 yılında Legia II

19 Temmuz 2018 yılında Znicz Pruszkow

1 Temmuz 2019 yılında GKS Belchatow

1 Ağu 2020 yılında 1.FC Magdeburg

1 Temmuz 2022 yılında Waldh. Mannheim

Adrian Malachowski kimdir

Adrian Malachowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Malachowski şuan SV Waldhof Mannheim takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zawisza Bydgoszcz, Legia Warszawa

Adrian Malachowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U18 takımında 16 numaralı formasıyla 26 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Adrian Malachowski nereli

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