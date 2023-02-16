Berkan Taz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Berkan Taz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Berkan Taz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Berkan Taz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Berkan Taz 19 Aralık 1998 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Berkan Taz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VD yapmaktadır. Berkan Taz, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Waldhof Mannheim futbol takımında oynamaktadır. SV Waldhof Mannheim takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Berkan Taz'nin SV Waldhof Mannheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Berkan Taz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/beko.taz/?hl=de

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Berkan Taz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Berkan Taz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Berkan Taz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Berkan Taz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında H. Zehlendorf

27 Ağu 2016 yılında U. Berlin U19

1 Temmuz 2017 yılında Union Berlin

1 Temmuz 2019 yılında Energie Cottbus

30 Haziran 2020 yılında Union Berlin

5 Ekim 2020 yılında SC Verl

1 Temmuz 2021 yılında B. Dortmund II

1 Temmuz 2022 yılında Waldh. Mannheim

Berkan Taz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Berkan Taz şuan SV Waldhof Mannheim takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

MSV Normannia 08, Reinickendorfer Füchse, FC Hertha 03 Zehlendorf (-2016), 1.FC Union Berlin (2016-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.