Alban Ajdini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alban Ajdini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alban Ajdini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alban Ajdini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alban Ajdini 9 Temmuz 1999 tarihinde Genève şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Kosova,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alban Ajdini Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atlas Entertainment & Advisory yapmaktadır. Alban Ajdini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade-Lausanne-Ouchy futbol takımında oynamaktadır. FC Stade-Lausanne-Ouchy takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alban Ajdini'nin FC Stade-Lausanne-Ouchy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alban Ajdini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alban Ajdini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alban Ajdini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alban Ajdini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Servette U21

4 Haziran 2020 yılında Servette FC

11 Ocak 2021 yılında Stade-Lausanne

30 Haziran 2021 yılında Servette FC

1 Temmuz 2021 yılında Stade-Lausanne

Alban Ajdini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alban Ajdini şuan FC Stade-Lausanne-Ouchy takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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