Giovani Bamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giovani Bamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giovani Bamba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giovani Bamba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giovani Bamba 2 Temmuz 1999 tarihinde Fribourg şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen Angola,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giovani Bamba Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Giovani Bamba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade-Lausanne-Ouchy futbol takımında oynamaktadır. FC Stade-Lausanne-Ouchy takımına 25 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Giovani Bamba'nin FC Stade-Lausanne-Ouchy ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Giovani Bamba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Giovani Bamba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giovani Bamba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giovani Bamba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Richemond

1 Temmuz 2017 yılında FC Bulle

1 Ocak 2018 yılında FC Sion U21

27 Şubat 2019 yılında FC Wohlen

30 Haziran 2019 yılında FC Sion U21

1 Ağu 2019 yılında Stade Nyonnais

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

25 Ağu 2020 yılında Stade-Lausanne

Giovani Bamba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giovani Bamba şuan FC Stade-Lausanne-Ouchy takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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