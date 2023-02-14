Mergim Qarri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mergim Qarri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mergim Qarri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mergim Qarri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mergim Qarri 10 Haziran 1995 tarihinde Suharekë şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mergim Qarri Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Mergim Qarri, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade-Lausanne-Ouchy futbol takımında oynamaktadır. FC Stade-Lausanne-Ouchy takımına 6 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Mergim Qarri'nin FC Stade-Lausanne-Ouchy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mergim Qarri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mergim Qarri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mergim Qarri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mergim Qarri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2014 yılında Etoile Carouge

11 Ağu 2016 yılında Lancy FC

1 Temmuz 2019 yılında Stade Nyonnais

6 Ağu 2020 yılında Stade-Lausanne

Mergim Qarri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mergim Qarri şuan FC Stade-Lausanne-Ouchy takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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