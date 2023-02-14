Yvan Alounga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yvan Alounga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yvan Alounga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yvan Alounga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yvan Alounga 5 Şubat 2002 tarihinde Ebolowa şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yvan Gregory Alounga Avebe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yvan Alounga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MÜLLER & PAPARIS RECHTSANWÄLTE / ATTORNEYS AT LAW yapmaktadır. Yvan Alounga, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade-Lausanne-Ouchy futbol takımında oynamaktadır. FC Stade-Lausanne-Ouchy takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yvan Alounga'nin FC Stade-Lausanne-Ouchy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yvan Alounga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yvan Alounga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yvan Alounga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yvan Alounga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Aarau U18

7 Mart 2019 yılında FC Aarau

21 Eylül 2020 yılında FC Luzern

22 Ocak 2022 yılında FC Schaffhausen

30 Haziran 2022 yılında FC Luzern

14 Temmuz 2022 yılında Stade-Lausanne

30 Haziran 2023 yılında FC Luzern

Yvan Alounga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yvan Alounga şuan FC Stade-Lausanne-Ouchy takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Yvan Alounga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U20 takımında 20 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 7 numaralı formasıyla 8 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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